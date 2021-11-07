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13:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Володин заявил о планах России и Белоруссии по унификации законодательств

Парламентам России и Белоруссии предстоит проделать большую работу в части дальнейшей унификации законодательств двух стран, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram. Он отметил, что для реализации договоренностей по интеграции в рамках Союзного государства потребуются десятки законодательных решений.

Источник: РИА "Новости"

Володин напомнил, что месяц назад Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал от руководства Евросоюза ввести против России новые санкции, если страна продолжит поддерживать Белоруссию. «Но когда государство обладает настоящим суверенитетом, оно ориентировано на интересы своих граждан, а не на резолюции, которые принимаются в Страсбурге», — отметил Володин.

Поэтому депутаты России и Белоруссии должны работать над реализацией достигнутых на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко соглашений по созданию общего экономического пространства. «Для реализации договоренностей потребуются десятки законодательных решений. От их качества и оперативности принятия зависит, насколько эффективна будет интеграция между нашими странами», — написал спикер Госдумы.

4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства подписали интеграционный декрет по союзным программам двух стран.

Документ предполагает создание единых рынков газа, нефти и электроэнергии. Формирование единых принципов налогообложения, общей политики в кредитно-финансовой и банковской сферах, в промышленности и сельском хозяйстве, согласованное регулирование объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии и транспортных услуг. Всего — 28 отраслевых программ.

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