Володин заявил о планах России и Белоруссии по унификации законодательств

Володин напомнил, что месяц назад Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал от руководства Евросоюза ввести против России новые санкции, если страна продолжит поддерживать Белоруссию. «Но когда государство обладает настоящим суверенитетом, оно ориентировано на интересы своих граждан, а не на резолюции, которые принимаются в Страсбурге», — отметил Володин.
Поэтому депутаты России и Белоруссии должны работать над реализацией достигнутых на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко соглашений по созданию общего экономического пространства. «Для реализации договоренностей потребуются десятки законодательных решений. От их качества и оперативности принятия зависит, насколько эффективна будет интеграция между нашими странами», — написал спикер Госдумы.
4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства подписали интеграционный декрет по союзным программам двух стран.
Документ предполагает создание единых рынков газа, нефти и электроэнергии. Формирование единых принципов налогообложения, общей политики в кредитно-финансовой и банковской сферах, в промышленности и сельском хозяйстве, согласованное регулирование объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии и транспортных услуг. Всего — 28 отраслевых программ.