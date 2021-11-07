Шойгу назвал заход кораблей НАТО в Черное море проверкой России

«Ну, вы знаете, конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку», — сказал Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин». Министр отметил, что в таких случаях корабль сопровождается, поскольку в любой момент возможны любые провокации, чего нельзя допустить.
«Но если говорить еще точнее, то, конечно, это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны», — сказал Сергей Шойгу. По словам министра обороны, зарубежным кораблям предстоят учения с грузинским и украинским флотами. «Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить», — заявил Сергей Шойгу.
Согласно заявлению Шестого флота ВМС США, корабль USS Porter вошел в Черное море, чтобы взаимодействовать с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.