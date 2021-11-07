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21:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден отказался от принципа «Америка на первом месте»

Президент США Джо Байден отказался от принципа «Америка на первом месте» (America first), выбранного его предшественником Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Источник: AP 2021

По его словам, Байден уверен, что тезис про лидерство на самом деле ставит страну на последнее место.

«Если посмотреть на политику Байдена по отношению к Европе, виден разительный контраст с действиями Трампа», — указал чиновник. В качестве примера он привел успешное разрешение споров между Boeing и Airbus и создание схемы взаимодействия США и Европы для противостояния Китаю.

Позиция America first впервые была сформулирована после Первой мировой войны сторонниками изоляционистских принципов и политики невмешательства, при этом они считали возможным ради этого пренебречь международными договоренностями. В 1940 году была создана одноименная организация, ее сторонники считали ключевой задачей не допустить вступления Америки во Вторую мировую войну. Сторонниками этого движения были также президенты Джон Кеннеди и Джеральд Форд.

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