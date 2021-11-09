00:22 (мск), источник: Известия
В Минсельхозе предложили обнулить пошлины на импорт мяса
Минсельхоз сообщил в аппарат правительства о мерах, которые предлагает ввести для сдерживания цен в ближайшее время. «Известия» ознакомились с письмом ведомства от 1 ноября. В фокусе внимания ситуация с динамикой цен на продовольствие в России и мире, а также шаги по защите внутреннего рынка от высокой инфляции. Министерство предлагает установить квоту на замороженную говядину и свинину — на каждый вид по 200 тыс. т (такова годовая потребность России в импорте этих товаров).