Власти объяснили сокращение срока действия сертификатов о вакцинации

Сроки действия сертификатов о вакцинации были сокращены «в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг», говорится в сообщении Минцифры и Минздрава, которое поступило в РБК.
«QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока», — пояснили в ведомствах.
Там добавили, что сроки действия QR-кодов остаются прежними. «Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются», — говорится в сообщении.
Изменение сроков действия кодов пользователи заметили утром 8 ноября — вместо года в сертификате было указано 6 месяцев, у некоторых таким образом сертификаты утром оказались недействительными. После появления новостей об этом работе сайта «Госуслуги» произошел сбой — некоторые пользователи получали уведомление об ошибке при попытке зайти на портал.
Летом Минздрав России сообщал, что срок действия QR-кода, подтверждающего вакцинацию против коронавируса, может быть сокращен с одного года до полугода в случае ухудшении эпидемиологической ситуации.
Также с 8 ноября вcтупил в силу приказ Минздрава о новой форме сертификата о вакцинации от COVID-19. В документе указываются личные данные пациента, тип сделанной прививки, дата и место вакцинации или данные о противопоказаниях, либо перенесенном COVID-19. На первой странице в верхнем углу размещается QR-код. Сертификат нового типа оформляется на русском и английском языках, получить его можно в электронном виде или на бумаге. Изменения в электронный сертификат будут внесены автоматически до 1 марта 2022 года.
По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России сделали 60 млн инъекций первым компонентом вакцины, а также провели 57,2 млн полных курсов вакцинации (при этом в обоих случаях учитываются прививки однокомпонентным «Спутником Лайт», а в число полных курсов включена также ревакцинация). Уровень коллективного иммунитета оперштаб оценил в 46,8%.
Денис Ворошилов, Екатерина Ясакова