11:42 (мск), источник: РИА Новости
В Белоруссии заявили о движении группы беженцев к польской границе
МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что к польской границе направляется большая группа мигрантов.
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«В данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Там напомнили, что польская погранстража не раз рапортовала о том, как «тысячами вытесняет мигрантов».
«На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», — подчеркнули в Госпогранкомитете.
Белорусская сторона принимает все меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений и безопасности людей, двигающихся по автомагистрали, добавили в ведомстве.
Кроме того, в соцсетях и мессенджерах публикуются видеозаписи, на которых сотни человек с детьми и багажом идут по трассе в Гродненской области. Авторы видео утверждают, что это беженцы, которые направляются к пункту пропуска «Брузги».
Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский рассказал, что речь идет о порядка тысячи человек. По его словам, пограничники несут службу в усиленном варианте и делают все, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойную работу пункта пропуска. В милиции Гродненской области отметили, что следят за ситуацией и соблюдением порядка.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов, и обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти, в свою очередь, утверждают, что сопредельные страны насильственно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями.
Президент Александр Лукашенко, со своей стороны, заявлял, что Белоруссия больше не может сдерживать поток людей, так как из-за санкций Запада у нее нет на это «ни денег, ни сил».