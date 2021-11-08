Зеленский назвал освобождение Киева в 1943-м «историей жестокости» СССР

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил об освобождении Киева от нацистов в 1943 году, обвинив руководство СССР в жестокости и равнодушии.
«Мы никогда не забудем, какой ценой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от нацистских оккупантов. Освобождение Киева — это история безграничного равнодушия и жестокости “великих” руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», — написал Зеленский в Telegram.
Он отметил, что, по официальным данным, в битве за Днепр указано 417 тыс. погибших, а в боях за Киев — до 240 тыс. Президент отметил, что среди погибших было множество мобилизованных на Украине освобожденных граждан, которые воевали без формы, не прошли подготовку и были плохо вооружены. По его словам, их отправили «на верную смерть».
Украинский президент подчеркнул, что для настоящего государства жизнь человека представляет высшую ценность, тогда как для «бездушной машины» человек — это «просто горючее» и ресурс.
Такая машина может не заметить гибели полумиллиона человек, добавил Зеленский. «Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства — освободить Киев к годовщине Октябрьской революции», — заключил президент Украины.
В октябре Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложил отказаться от термина «Великая Отечественная война», заменив его на термины «Вторая мировая война» и «советско-немецкая война».
Данные изменения занесли в словарь названий и терминов, рекомендованных к использованию «в связи с оккупацией Крыма и районов Донбасса». Сейчас термин «Великая Отечественная война» указан в словаре как «Фейк/клише».
В 2017 году бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон, запрещающий изготавливать и пропагандировать на территории страны георгиевские ленточки. Он назвал их символом «агрессии против Украины в 2014—2017 годах», а не Второй мировой войны. За нарушение закона предусматриваются штрафы от 850 до 2550 грн (2,2−6,8 тыс. руб.).
Президент России Владимир Путин не раз обвинял зарубежные страны в попытках переписать историю. В декабре 2019 года он заявил о намерении Европарламента исказить историческую правду в связи с принятием резолюции «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы».
Российский лидер возмутился, что резолюция «поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз, чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны».
В ходе битвы за Днепр 24 августа — 23 сентября 1943 года советским войскам удалось захватить несколько плацдармов на территории Правобережной Украины.
Киевская наступательная операция была проведена с 3 по 13 ноября 1943 года, в результате чего были освобождены Киев (6 ноября) и Житомир (13 ноября).