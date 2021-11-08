12:52 (мск), источник: РИА Новости
Песков заявил об отсутствии межнациональной подоплеки драки в Ватутинках
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в деле о драке на Нововатутинском проспекте в Новой Москве с участием группы мужчин и прохожего с ребенком нет никакой национальной подоплеки, если обвинения следственных органов будут доказаны, то виновные будут привлечены к ответственности.
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