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12:52 (мск), источник: РИА Новости

Песков заявил об отсутствии межнациональной подоплеки драки в Ватутинках

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в деле о драке на Нововатутинском проспекте в Новой Москве с участием группы мужчин и прохожего с ребенком нет никакой национальной подоплеки, если обвинения следственных органов будут доказаны, то виновные будут привлечены к ответственности.

Источник: РИА Новости

«Там на самом деле речь идет о правонарушениях со стороны граждан России и именно это является важным. И следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия. Если эти обвинения будут доказаны в суде то соответственно эти граждане России будут привлечены к ответственности. Никакой национальной подоплеки здесь нет и быть не может. Все граждане России», — сказал Песков.

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