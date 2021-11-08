13:55 (мск), источник: © РИА Новости
Толпа мигрантов перешла белорусско-польскую границу
МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Большая группа мигрантов перешла белорусско-польскую границу, передает Sputnik Беларусь.
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«Усиление вдоль дороги снято, сообщают военнослужащие. Мигранты покидают территорию Беларуси», — говорится в Telegram-канале агентства.
Как добавляет агентство, беженцы, которые были в лесу, рассказывали, что направляются в Германию.
«Мигранты заранее договаривались массово собраться сегодня на границе, рассказал Sputnik источник, знакомый с ситуацией. У них есть группы и чаты в мессенджерах — по четыре-пять тысяч человек, где они координируются», — отмечает агентство.
Ранее в госпогранкомитете страны сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей. На видео толпы мигрантов из соцсетей утверждается, что беженцы идут к пункту пропуска на белорусско-польской границе «Брузги» в Гродненской области.