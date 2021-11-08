Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Первый регион России продлил систему QR-кодов до Нового года Ранее о введении QR-кодов объявили власти всех российских регионов
Фоторепортажи
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
12Празднование Дня мертвых
13:55 (мск), источник: © РИА Новости

Толпа мигрантов перешла белорусско-польскую границу

МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Большая группа мигрантов перешла белорусско-польскую границу, передает Sputnik Беларусь.

Источник: РИА Новости

«Усиление вдоль дороги снято, сообщают военнослужащие. Мигранты покидают территорию Беларуси», — говорится в Telegram-канале агентства.

Как добавляет агентство, беженцы, которые были в лесу, рассказывали, что направляются в Германию.

«Мигранты заранее договаривались массово собраться сегодня на границе, рассказал Sputnik источник, знакомый с ситуацией. У них есть группы и чаты в мессенджерах — по четыре-пять тысяч человек, где они координируются», — отмечает агентство.

Ранее в госпогранкомитете страны сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей. На видео толпы мигрантов из соцсетей утверждается, что беженцы идут к пункту пропуска на белорусско-польской границе «Брузги» в Гродненской области.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Бабы нарожают': выяснились истинные виновники волны смертей в России
Турок разозлила 'смена позиции' британской королевы по Крыму
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь