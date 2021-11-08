В Грузии началось массовое движение за освобождение Михаила Саакашвили

Служба госбезопасности страны, ранее возбудившая уголовное дело по признакам подготовки государственного переворота, предупредила о решимости принять «все предусмотренные законом меры для защиты конституционного строя».
О начале «общенационального движения неповиновения властям» заявил председатель главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Никанор Мелия в специальном обращении к нации в воскресенье вечером. По его утверждению, власти «никак не отреагировали» на ультимативное требование участников многотысячного митинга у Руставской тюрьмы (где содержится и продолжает голодовку основатель партии Михаил Саакашвили) о «немедленном переводе экс-президента в многофункциональную клинику Vivamedi», где врачи, по его оценке, «смогут спасти жизнь третьего президента», голодающего с момента ареста 1 октября.
Митинг протеста у Руставской тюрьмы состоялся в субботу после того, как департамент исполнения наказаний Министерства юстиции распространил видеокадры из медицинского отделения тюрьмы, на которых Саакашвили в присутствии врачей принимает различные лекарства, а также ест из маленьких баночек питательные смеси, предназначенные для детей.
Во время загрузки произошла ошибка.
Министр юстиции Рати Брегадзе поднял экс-президента на смех. «Это не голодовка, когда человек ест кашу и пьет натуральные соки», — презрительно заявил министр в интервью телекомпании «Рустави-2». За заключенного Руставской тюрьмы вступился его адвокат Ника Гварамия, занимавший в администрации президента Саакашвили ту же должность главы Минюста. «Протокол политических голодовок не означает полного отказа от приема минералов и лекарств по назначению врача», — сказал он.
Позднее сам Саакашвили через адвокатов опубликовал на своей странице в Facebook довольно большое письмо с разъяснением по поводу «детской каши». «Минералы и микроэлементы я принимал по рекомендации консилиума врачей», — подчеркнул бывший глава государства. Он сообщил, что в ответ на «позорную публикацию кадров, содержащих личную информацию», отказывается «от тестов, приема любых минералов, лекарств и консультаций врачей».
Лечащий врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе, выйдя к журналистам, дежурившим у стен Руставской тюрьмы, сказал: «Президенту после отказа от лекарств осталось жить всего несколько дней, а может, и несколько часов».
В понедельник утром в одиночной камере Михаила Саакашвили побывал один из высших иерархов Грузинской православной церкви (ГПЦ) Митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз (Пачуашвили). После нескольких часов общения с заключенным владыка рассказал журналистам: бывший президент исповедался, а затем «получил святое причастие кровью и плотью Христа». 40 дней голодовки Саакашвили митрополит расценил как «великий сухой пост». «Он причастился достойно», — отметил иерарх ГПЦ.
Тем временем однопартийцы «заключенного номер один» и другие оппозиционные лидеры рассказали о ближайших планах «Объединенной оппозиции»: с вечера понедельника активисты, собравшись на столичной площади Свободы, будут блокировать административные здания.
«Миша — личный узник Путина, но мы освободим его из кремлевских когтей», — разъяснил в беседе с журналистами цель «движения неповиновения» один из лидеров ЕНД Нугзар Циклаури.
Он уверен, что грузинские власти «лишь выполняют указания Путина в отношении его непримиримого противника — Михаила Саакашвили».
Однако власти капитулировать не собираются. Пенитенциарный департамент, согласно заявлению ведомства, «не видит необходимости в переводе заключенного Саакашвили в больницу», поскольку «состояние его здоровья стабильное». А Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии, ранее возбудившая уголовное дело «по признакам подготовки государственного переворота», предупредила оппозиционеров: «Любые попытки блокирования госучреждений являются нарушением и будут пресекаться законными мерами».
По утверждению официального представителя СГБ, пока нет оснований «для предъявления конкретных обвинений конкретным лицам», но одним из фигурантов дела вполне может оказаться лично Михаил Саакашвили, который «через своих адвокатов постоянно передает из тюрьмы послания с призывами к свержению законно избранной власти».
По данным «Ъ» из источников, знакомых с ситуацией, в случае дальнейшего обострения внутриполитической обстановки в стране правящая партия «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и правительство Ираклия Гарибашвили не исключают высылки Михаила Саакашвили на Украину «для лечения и реабилитации», использовав как обоснование норму закона о возможности отсрочки исполнения наказания.
Михаил Саакашвили приговорен Тбилисским судом к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении и злостном использовании служебных полномочий. Еще два уголовных дела находятся в процессе судебного рассмотрения. А после возвращения экс-президента на родину с Украины главная прокуратура предъявила ему пятое обвинение — в незаконном переходе государственной границы.
В Грузии судебные приговоры, как правило, не суммируются. Ни по одному из трех обвинений, по которым еще не вынесен приговор, бывшему президенту не грозит большой срок. В худшем случае ему придется провести в грузинской тюрьме не более шести лет.