Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича — директора федерального государственного бюджетного учреждения “Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи”, — говорится в документе.
Кроме того, тем же указом президент наградил орденом Пирогова пять работников здравоохранения из Московской и Архангельской областей, а также из Ростова-на-Дону «за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга».
При этом еще более 40 медиков из разных регионов были отмечены медалью Луки Крымского.
Согласно документу, президент также присвоил ряду медиков почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».
Гинцбург родился 10 ноября 1951 года (в этом году ему исполнится 70 лет). В настоящее время он является одним из ведущих российских специалистов в области молекулярной биологии и генетики патогенных организмов. Помимо теоретических исследований руководил разработкой противовирусного препарата «Циклоферон», вакцин от лихорадки Эбола и нового коронавируса. Автор более 300 научных трудов.