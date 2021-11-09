МВД назвало причину участия большинства подростков в акциях протеста

Об этом на круглом столе «Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики» в Совете Федерации заявила заместитель начальника Управления охраны правопорядка в жилом секторе Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Мария Кольцова.
В органы внутренних дел за участие в мероприятиях, не санкционированных органами исполнительной власти, было доставлено более 1,5 тыс. несовершеннолетних, сказала она, не уточнив, за какой период это число несовершеннолетних было задержано на акциях.
В августе этого года, как отметила Кольцова, для оценки протестных настроений среди детей МВД провело анкетирование тех подростков, которые приняли участие в данных мероприятиях.
«Для сведения: в акциях приняли участие 464 подростка с наибольшей протестной активностью. Результаты обработки анкет показали, что дети с разным интересом шли на эти мероприятия», — заметила она.
По словам Кольцовой, выяснилось, что более 60% опрошенных подростков шли на протестные акции из любопытства, 17% — за компанию с друзьями. «Но были и те, кто хотел участвовать в политической жизни страны, почти 2% желали заработать карманные деньги», — отметила представитель МВД.
Она рассказала, что по итогам профилактической работы 80% подростков заявили о намерениях полностью отказаться от дальнейшего участия в подобных мероприятиях.
Кольцова добавила, что посредством интернета подростки очень быстро могут получать информацию, в том числе противоправную.
«В современных условиях благодаря интернет-возможностям масштаб подачи информации значительно расширился. В связи с этим ограниченный доступ подростков к интернет-ресурсам, содержащим противоправный контент, приобретает особое значение», — считает она.
В феврале заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Леонид Веденов заявлял, что большинство молодых людей участвовали в несогласованных акциях протеста в разных регионах России осознанно.
«Осознанно ли молодежь шла на несанкционированные акции? В массе своей, особенно те, кто постарше, они шли осознанно. В таком возрасте они имеют свой юношеский, максималистский взгляд и на экономику, и на внутриполитические или внешнеполитические процессы», — сказал он.
Веденов отмечал, что молодые люди подвержены влиянию социальных сетей.
«Организаторы хотели сделать из детей сакральных жертв полицейского террора и развернуть очередную антироссийскую кампанию», — добавил он, отметив, что подростков зазывали на акции в том числе в социальной сети TikTok. По его мнению, некоторых школьников «подстегнуло к участию в акциях любопытство, стремление заработать лайки на фото среди одноклассников».
В начале года серия несогласованных акций протеста прошла во многих городах России. Их целью была поддержка Алексея Навального, которого задержали в середине января, по возвращении в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления. В феврале Навального отправили в колонию, после чего в России прошло еще несколько акций протеста в его поддержку.