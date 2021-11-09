Белоруссия остановила поставки электроэнергии на Украину, сообщили СМИ

«В документе говорится, что с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут. <…> Возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний. Вероятно, поставки могут остановиться уже 9 ноября, учитывая дату письма 8 ноября», — пишет издание.
«Экономическая правда» со ссылкой на депутата Рады Евгения Шевченко уточнила, что белорусское госпредприятие останавливает экспорт электроэнергии на Украину из-за отсутствия выгоды, так как заработанные на этом деньги можно направлять только на ремонт сетей.
«Однако ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети. Письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше», — добавило издание.
После того, как истекли запреты на закупку электроэнергии в Белоруссии и России, компания «Укрэнерго» объявила аукционы на импорт. Почти все мощности на ноябрь из Белоруссии забронировал «Энергоатом».
Кроме того, восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступных мощностей для импорта в ноябре из России.
Минэнерго Белоруссии сообщил, что страна в рамках договора об оказании аварийной помощи даст доступ Украине к 500 МВт мощности, но о новых долгосрочных контрактах речи пока не идет.