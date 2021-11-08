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8 ноября, источник: РБК

Польша закроет переход на границе с Белоруссией из-за кризиса с беженцами

Пограничная служба Польши закроет погранпереход в Кузнице из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Белоруссии, сообщается в Twitter ведомства. В Минске заявили, что не видят «объективных причин» для такого решения.

Источник: Reuters

«В связи с ситуацией на польско-белорусской границе с 9 ноября с 07:00 (09:00 мск. — РБК) движение на автодорожном погранпереходе в Кузнице будет приостановлено», — говорится в сообщении.

Путешественников погранслужба попросила отправляться на погранпереходы в Тересполе и Бобровниках.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии отметили, что Польша приняла решение закрыть погранпереход в Кузнице в одностороннем порядке.

«Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит. <…> При возобновлении работы польского пункта пропуска белорусские службы готовы обеспечить оформление в штатном режиме», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

На границе Белоруссии с Польшей и Литвой в последние дни обострился миграционный кризис. Он тянется с лета и начался после того, как Минск отказался продолжать помогать Евросоюзу в борьбе с нелегальными мигрантами. Отказ Минска прозвучал после введения санкций ЕС против Белоруссии, связанных в том числе с инцидентом с принудительной посадкой самолета Ryanair, на котором летел оппозиционер Роман Протасевич.

Утром 8 ноября колонна мигрантов направилась к польской границе и вплотную подошла к пограничному ограждению у пункта пропуска «Кузница». В белорусской погранслужбе заявили, что «на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей».

В Польше считают, что власти Белоруссии добиваются эскалации ситуации и намеренно помогают находящимся в стране мигрантам добраться до границы. Минск эти обвинения отвергает.

На фоне обострения ситуации Польша и Литва стянули к границе силовиков, включая армию. Некоторые мигранты пытаются прорвать ограждение из колючей проволоки с помощью резаков и лопат. Их разгоняли с помощью слезоточивого газа. Белорусские пограничники утверждают, что с польской территории была слышна стрельба.

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