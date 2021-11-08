Польша закроет переход на границе с Белоруссией из-за кризиса с беженцами

«В связи с ситуацией на польско-белорусской границе с 9 ноября с 07:00 (09:00 мск. — РБК) движение на автодорожном погранпереходе в Кузнице будет приостановлено», — говорится в сообщении.
Путешественников погранслужба попросила отправляться на погранпереходы в Тересполе и Бобровниках.
В Государственном пограничном комитете Белоруссии отметили, что Польша приняла решение закрыть погранпереход в Кузнице в одностороннем порядке.
«Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит. <…> При возобновлении работы польского пункта пропуска белорусские службы готовы обеспечить оформление в штатном режиме», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
На границе Белоруссии с Польшей и Литвой в последние дни обострился миграционный кризис. Он тянется с лета и начался после того, как Минск отказался продолжать помогать Евросоюзу в борьбе с нелегальными мигрантами. Отказ Минска прозвучал после введения санкций ЕС против Белоруссии, связанных в том числе с инцидентом с принудительной посадкой самолета Ryanair, на котором летел оппозиционер Роман Протасевич.
Утром 8 ноября колонна мигрантов направилась к польской границе и вплотную подошла к пограничному ограждению у пункта пропуска «Кузница». В белорусской погранслужбе заявили, что «на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей».
В Польше считают, что власти Белоруссии добиваются эскалации ситуации и намеренно помогают находящимся в стране мигрантам добраться до границы. Минск эти обвинения отвергает.
На фоне обострения ситуации Польша и Литва стянули к границе силовиков, включая армию. Некоторые мигранты пытаются прорвать ограждение из колючей проволоки с помощью резаков и лопат. Их разгоняли с помощью слезоточивого газа. Белорусские пограничники утверждают, что с польской территории была слышна стрельба.