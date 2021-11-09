Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 ноябряНачало разрушения Берлинской стены, "Хрустальная ночь", запуск европейского зонда "Венера-экспресс" и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Названы 10 крупнейших стихийных бедствий за последние 100 лет
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
02:35 (мск), источник: © РИА Новости

Минюст признал снятый в СССР фильм о «сионистах» экстремистским

МОСКВА — РИА Новости. Советский документальный фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов»*, снятый в 1973 году, включен в список экстремистских материалов, следует из соответствующего списка Министерства юстиции России. Согласно опубликованной информации, фильм был включен в список экстремистских материалов 8 ноября.

Источник: © РИА Новости

«Видеозапись с названием “Тайное и явное. Цели деяния сионистов”*, представляющая собой черно-белый фильм, продолжительностью от 1 часа 28 минут 1 секунды до 1 часа 28 минут 16 секунд», — говорится в сообщении.

В списке указывается, что данный фильм «начинается с изображения древних скульптур и текста на экране: “В этом фильме изложены факты…”, заканчивается изображением природы и дерева в паутине, сопровождаемых словами: “Обречено ли дерево на медленную смерть или оно отчистится от этой паутины червей?”.

По информации Минюста, данный фильм включен в список экстремистских материалов по решению Сыктывкарского городского суда от 5 июля 2021 года.

В интернете, социальных сетях можно найти данную кинокартину, снятую в 1973 году. В описании к видео уточняется, что фильм, рассказывающий о «подрывной деятельности» против СССР, не дошел до широкого проката.

*Материал, признанный экстремистским.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Бабы нарожают': выяснились истинные виновники волны смертей в России
Турок разозлила 'смена позиции' британской королевы по Крыму
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь