Минюст признал снятый в СССР фильм о «сионистах» экстремистским

«Видеозапись с названием “Тайное и явное. Цели деяния сионистов”*, представляющая собой черно-белый фильм, продолжительностью от 1 часа 28 минут 1 секунды до 1 часа 28 минут 16 секунд», — говорится в сообщении.
В списке указывается, что данный фильм «начинается с изображения древних скульптур и текста на экране: “В этом фильме изложены факты…”, заканчивается изображением природы и дерева в паутине, сопровождаемых словами: “Обречено ли дерево на медленную смерть или оно отчистится от этой паутины червей?”.
По информации Минюста, данный фильм включен в список экстремистских материалов по решению Сыктывкарского городского суда от 5 июля 2021 года.
В интернете, социальных сетях можно найти данную кинокартину, снятую в 1973 году. В описании к видео уточняется, что фильм, рассказывающий о «подрывной деятельности» против СССР, не дошел до широкого проката.
*Материал, признанный экстремистским.