04:19 (мск), источник: © РИА Новости
Байден заявил о выполненном обещании Путину
ВАШИНГТОН — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что выполнил данное своему российскому коллеге обещание ловить хакеров по всему миру.
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«Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня», — говорится в заявлении главы Белого дома.
Документ опубликовали после того, как стало известно, что США предъявили обвинения в кибермошенничестве гражданину России Евгению Полянскому и украинцу Ярославу Васинскому.
«Мы используем всю мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности и преступникам, чтобы укрепить защиту в нашей стране, бороться со злоупотреблением виртуальной валютой для отмывания выкупа, и используем международное сотрудничество для того, чтобы разрушить экосистему вымогательства и бороться с убежищами преступников, которые используют программы-вымогатели», — заявил Байден.
По его словам, нужно еще очень много сделать в этом направлении, но Америка предприняла важные шаги для укрепления критически важной инфраструктуры.
Полянина и Васинского в США подозревают в причастности к хакерской группировке, которая занималась кибервымогательствами и получила от своих жертв более 200 миллионов долларов в криптовалютах. По утверждению Минфина США, участники группы использовали программное обеспечение Sodinokibi/REvil, которое проникло примерно на 175 тысяч компьютеров по всему миру. Обоих внесли в санкционный список.
Как сообщил генпрокурор Меррик Гарленд, Полянину предъявили обвинения в «кибератаках с целью вымогательства». По мнению американской юстиции, он получил в общей сложности 13 миллионов долларов от своих жертв, из которых более шести миллионов удалось конфисковать.
Васинского подозревают в июльской кибератаке на IT-фирму Kaseya и еще девять американских компаний. Украинцу 22 года, его уже задержали в Польше и планируют депортировать в США. Молодому человеку предъявили обвинения по 11 пунктам, в том числе за сговор с целью мошенничества и отмывания денег, а также за умышленное повреждение компьютеров.
В Госдепе сообщили, что власти США предлагают награду в размере до десяти миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личности и определить местонахождение лидеров группировки Sodinokibi/REvil.