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00:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Великобритания признает одобренные ВОЗ вакцины

Правительство Великобритании с 22 ноября признает вакцины против коронавируса, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства транспорта страны.

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Источник: AP 2021

Согласно сообщению, британские власти с 4:00 22 ноября признают действительными вакцины, внесенные ВОЗ в список для экстренного использования.

Таким образом, препараты Sinovac, Sinopharm Beijing и Covaxin будут добавлены в список одобренных вакцин для въездного туризма в Великобританию.

Это значит, что с 22 ноября в Великобритании будут действительны вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Janssen (J&J), а также вакцины, одобренные ВОЗ, в том числе Sinovac, Sinopharm Beijing и Covaxin.

В британском Минтрансе уточнили, что полностью вакцинированные пассажиры, получившие свои сертификаты в одной из 135 стран, больше не должны делать тест на коронавирус перед вылетом, делать тест на восьмой день прибытия или же проходить карантин. Теперь от них будет требоваться только экспресс-тест на COVID-19 на второй день после прибытия в Соединенное Королевство.

Кроме того, власти Британии упростили поездки для пассажиров до 18 лет, к ним будут применяться правила как к полностью вакцинированным, они будут освобождены от карантина, теста перед вылетом и теста на восьмой день после прибытия. Вместо этого они должны сделать экспресс-тест после прилета и один бесплатный подтверждающий ПЦР-тест в случае положительного первого теста.

В сентябре власти Великобритании упростили правила въезда в страну для иностранцев, в том числе россиян. Так, с 4 октября вакцинированные путешественники из государств оранжевого списка, в который входит Россия, освобождаются от обязательной сдачи ПЦР-теста перед прилетом в королевство. Кроме того, по приезде туристам не нужно будет сдавать повторный ПЦР-тест — вместо него они могут предоставить срочный тест на COVID-19, который является более дешевым аналогом ПЦР-теста.

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