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8 ноября, источник: РБК

В Госдуме оценили основания для приостановки ПФР выплаты пенсии

Условия, при которых Пенсионный фонд может временно прекратить выплачивать пенсии, являются достаточными и без них обойтись нельзя, заявила депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб «Думе ТВ».

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, чаще всего россиянам приостанавливают выплаты пенсий из-за проблем со справками об обучении или потере кормильца.

Депутат указала на то, что трудности в процессе назначения пенсии возникают из-за того, что иностранные образовательные организации не приняли единую форму документов об обучении.

В таком случае ПФР каждый раз запрашивает информацию в учебном учреждении и только после этого восстанавливает право на получение пенсии.

«Когда препятствие для получения пенсии устранено, выплаты возобновляются в самые кратчайшие сроки», — объяснила Бессараб.

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В России выплата пенсии приостанавливается, если гражданин:

  • не получает выплаты в течение полугода;
  • не является на комиссию по подтверждению инвалидности для переосвидетельствования;
  • достигает возраста 18 лет и не обучается по очной форме либо не предоставляет справку об обучении за рубежом (речь идет о пенсии по потере кормильца);
  • не продлевает вид на жительство;
  • переезжает за границу и не подает заявление о выезде.

Выплаты возобновляются с 1-го числа месяца, следующего за тем, когда гражданин подал заявление и предоставил доказательства устранения несоответствий критериям получателя пенсии. Пенсионерам выплачивают деньги, которые они должны были получить за все время приостановки выплат.

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