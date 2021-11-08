В Госдуме оценили основания для приостановки ПФР выплаты пенсии

По ее словам, чаще всего россиянам приостанавливают выплаты пенсий из-за проблем со справками об обучении или потере кормильца.
Депутат указала на то, что трудности в процессе назначения пенсии возникают из-за того, что иностранные образовательные организации не приняли единую форму документов об обучении.
В таком случае ПФР каждый раз запрашивает информацию в учебном учреждении и только после этого восстанавливает право на получение пенсии.
«Когда препятствие для получения пенсии устранено, выплаты возобновляются в самые кратчайшие сроки», — объяснила Бессараб.
В России выплата пенсии приостанавливается, если гражданин:
Выплаты возобновляются с 1-го числа месяца, следующего за тем, когда гражданин подал заявление и предоставил доказательства устранения несоответствий критериям получателя пенсии. Пенсионерам выплачивают деньги, которые они должны были получить за все время приостановки выплат.