Участник протестов в США попросил политическое убежище в Белоруссии

По словам Ньюмана, на родине против него возбудили шесть уголовных дел.
«Они добавили мою фотографию в список самых разыскиваемых ФБР преступников с просьбой о помощи общественности, чтобы идентифицировать меня. И кое-кто из моих знакомых предупредил меня об этом. У меня много друзей, работающих на правительство. Я знал, что меня сразу опознают, и поэтому первым делом уехал», — рассказал мужчина.
У Ньюмана был бизнес по производству сумок, и он покинул страну под видом командировки. Мужчина улетел в марте в Италию, а затем на поезде добрался до Швейцарии, где пересел на автомобиль и доехал до украинского Житомира.
Спустя несколько месяцев пребывания на Украине Ньюман, по его словам, заметил слежку и решил уехать в Белоруссию. При попытке пересечь границу его задержали пограничники, и мужчина попросил политическое убежище.
По словам Ньюмана, он действительно участвовал в январских протестах, однако не заходил в Капитолий. Мужчину также обвиняют в том, что он ударил офицера полиции. Сам он называет эти обвинения безосновательными, а свое преследование считает политическим.
Беспорядки в Вашингтоне произошли 6 января. В тот день сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий и сорвали заседание конгресса, который должен был утвердить итоги президентских выборов. Их выиграл соперник Трампа демократ Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек.
После протестов были арестованы около 500 человек, 100 из них предъявили обвинение в нападении на сотрудника правоохранительных органов, сообщил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.