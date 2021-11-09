Роскомнадзор обсуждает запрет на пропаганду ЛГБТ в онлайн-кинотеатрах

Роскомнадзор обсуждает внесение изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Поправки могут быть внесены в статьи 10.5 и 10.6, которые регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей.
Материалы, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации» предлагается включать в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации.
Провайдеры и операторы обязаны блокировать страницы с материалами из реестра.
Также ведомство обсуждает поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». К запрету на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений предлагается добавить ограничение на демонстрацию или описание таких отношений.
Наказание может быть в виде штрафа до 1 млн руб. или приостановки деятельности до 90 дней. Санкции могут установить по аналогии со статьей 6.21 о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Источник «Ведомостей» сообщил, что на заседании выступал глава Роскомнадзора Андрей Липов. Он ссылался на речь Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», когда президент назвал чудовищными ситуации о внушении детям, что мальчик может стать девочкой и наоборот.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что ему ничего неизвестно о разработке законодательных норм после выступления господина Путина. Роскомнадзор не ответил на запрос.
В ноябре в России было подготовлено первое крупное социологическое исследование проблем подростков, считающих себя принадлежащими к ЛГБТ. Они рассказали о травле в школах и о том, что большинство педагогов предпочитают не вмешиваться в ситуацию, а иногда сами провоцируют агрессию.