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05:13 (мск), источник: Известия

В России появятся цифровые проекты для социальной помощи гражданам

Председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что в ближайшие 10 лет в России появятся четыре соцпроекта: Единая централизованная цифровая платформа, контакт-центр взаимодействия с гражданами, портал «Работа в России», а также электронный кадровый документооборот. Отмечается, что с их помощью гражданам будет проще получать необходимую социальную помощь.

Источник: Известия

«Современные технологии и цифровые решения должны активно внедряться во все отрасли экономики. Это одна из национальных целей развития, которые утверждены президентом», — заявил Мишустин.

Так, Единая централизованная цифровая платформа поможет избавиться от бумажной волокиты. В 2024 году около 80% россиян смогут получать федеральную помощь без лишних справок, сообщил премьер-министр.

В свою очередь, электронный кадровый документооборот поможет цифровизировать важные документы и даст новые возможности для развития дистанционных форм занятости.

Также ожидается, что портал «Работа в России» сделает поиск вакансий удобным.

«Мы говорили, что государственная помощь должна быть доступной, оперативной, индивидуальной. И это уже происходит сейчас. Однако при любой цифровизации должна оставаться вариативность — например, если человек не хочет решать вопросы в интернете, он может прийти в МФЦ или позвонить», — отметила первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Несмотря на цифровизацию, в России есть проблемы со связью — в прошлом году в Минцифры насчитали 25 тыс. населенных пунктов, где люди живут без интернета и телефонии. В прошлом году были внесены изменения в федеральный закон — он обязывает ведомство обеспечить доступ к мобильному интернету в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек.

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