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07:41 (мск), источник: © РИА Новости

Республиканцы в США добиваются санкций против «Северного потока — 2»

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Группа сенаторов-республиканцев предложила добавить санкции в отношении «Северного потока — 2» в оборонный бюджет США на следующий год, сообщил член комитета по международным отношениям сената Джим Риш.

Источник: Nord Stream 2

Как говорится в пресс-релизе, распространенном офисом Риша, он вместе с пятью коллегами-законодателями внес в закон об ассигнованиях на оборону США на 2022 год «поправки, чтобы остановить “Северный поток — 2”.

В сообщении говорится, что поправки обязывают ввести санкции против оператора газопровода.

В середине октября авторитетное издание Politico сообщило, что администрация США не будет вводить санкции в связи с трубопроводом «Северный поток — 2» во время президентства нынешнего главы государства Джо Байдена, что вызывает несогласие влиятельных республиканцев в сенате. Оборонный бюджет США в последнее время предлагали расширить и другими поправками из несмежных областей, например, предусмотреть в нем частичный бойкот Олимпийских игр в Пекине.

Газопровод «Северный поток — 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.

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