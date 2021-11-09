Республиканцы в США добиваются санкций против «Северного потока — 2»

Как говорится в пресс-релизе, распространенном офисом Риша, он вместе с пятью коллегами-законодателями внес в закон об ассигнованиях на оборону США на 2022 год «поправки, чтобы остановить “Северный поток — 2”.
В сообщении говорится, что поправки обязывают ввести санкции против оператора газопровода.
В середине октября авторитетное издание Politico сообщило, что администрация США не будет вводить санкции в связи с трубопроводом «Северный поток — 2» во время президентства нынешнего главы государства Джо Байдена, что вызывает несогласие влиятельных республиканцев в сенате. Оборонный бюджет США в последнее время предлагали расширить и другими поправками из несмежных областей, например, предусмотреть в нем частичный бойкот Олимпийских игр в Пекине.
Газопровод «Северный поток — 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.