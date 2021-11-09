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08:32 (мск), источник: © РИА Новости

Лавров заявил о случаях ксенофобии в отношении русскоговорящих в Казахстане

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Отдельные случаи ксенофобии по отношению к русскоязычным гражданам Казахстана направлены на дискредитацию сотрудничества с Россией, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье, опубликованной в «Российской газете».

Источник: © РИА Новости

«К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», — написал Лавров.

При этом министр отметил, что уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры.

«Для этого задействуем прямые каналы связи — по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран», — добавил Лавров.

Ранее член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что власти Казахстана должны жестко реагировать на заявления радикалов, угрожающих расправой защитникам русского языка.

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