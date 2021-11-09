Лавров заявил о случаях ксенофобии в отношении русскоговорящих в Казахстане

«К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», — написал Лавров.
При этом министр отметил, что уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры.
«Для этого задействуем прямые каналы связи — по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран», — добавил Лавров.
Ранее член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что власти Казахстана должны жестко реагировать на заявления радикалов, угрожающих расправой защитникам русского языка.
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