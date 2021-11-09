ДНР обвинила Украину в захвате поселка в серой зоне

Ранее СМИ сообщали, что вооруженные силы Украины заняли населенный пункт Старомарьевка, который расположен на линии соприкосновения в Тельмановском районе. Позже власти ДНР заявили, что более 30 жителей Старомарьевки являются гражданами РФ. В свою очередь в пресс-центре 93-й бригады украинских силовиков «Холодный Яр» опровергли информацию о взятии под контроль села Старомарьевка в Донбассе.
«Украинские вооруженные формирования де-факто взяли под контроль этот населенный пункт, хотя он находился в “серой зоне”, был демилитаризован и не находился ни под контролем ВСУ, ни под контролем Народной милиции ДНР. Но сейчас украинские вооруженные формирования продвинулись вперед, по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи», — рассказала в интервью РИА Новости Никонорова.