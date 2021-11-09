Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 ноябряНачало разрушения Берлинской стены, "Хрустальная ночь", запуск европейского зонда "Венера-экспресс" и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
19Названы победители Wildlife Photographer of the Year
12:17 (мск), источник: © РИА Новости

ДНР обвинила Украину в захвате поселка в серой зоне

ДОНЕЦК, 9 ноя — РИА Новости. Украинские силовики захватили поселок Старомарьевку на линии соприкосновения в Донбассе, вывесили украинский флаг и вырыли траншеи, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Источник: Reuters

Ранее СМИ сообщали, что вооруженные силы Украины заняли населенный пункт Старомарьевка, который расположен на линии соприкосновения в Тельмановском районе. Позже власти ДНР заявили, что более 30 жителей Старомарьевки являются гражданами РФ. В свою очередь в пресс-центре 93-й бригады украинских силовиков «Холодный Яр» опровергли информацию о взятии под контроль села Старомарьевка в Донбассе.

«Украинские вооруженные формирования де-факто взяли под контроль этот населенный пункт, хотя он находился в “серой зоне”, был демилитаризован и не находился ни под контролем ВСУ, ни под контролем Народной милиции ДНР. Но сейчас украинские вооруженные формирования продвинулись вперед, по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи», — рассказала в интервью РИА Новости Никонорова.

 'Бабы нарожают': выяснились истинные виновники волны смертей в России
Турок разозлила 'смена позиции' британской королевы по Крыму
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь