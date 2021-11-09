Лукашенко о ситуации с мигрантами на границе: я не безумец, я понимаю, к чему это может привести

«Бороться сегодня против мигрантов “Леопардами” (танками.— “Ъ”)? Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж», — сказал Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко (цитата по БелТА).
Президент Белоруссии отметил, что Минск реагирует спокойно на действия польской стороны:
Мы не задираемся, как некоторые в России пописывают и наши беглые там с ними. Потому что мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести.
Он также отметил, что «в современном мире браться за оружие — это смерти подобно, это самоубийство».
Сегодня, 9 ноября, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами на белорусской границе. Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией продолжается с сентября. Сопредельные страны обвиняют Белоруссию в оказании давления путем пособничества нелегальным мигрантам. Вчера, 8 ноября, около 2 тыс. нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, собравшиеся на границе Белоруссии, попытались силой прорваться в Польшу. В Польше их число оценили в 4 тыс.