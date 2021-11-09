Премьер Польши назвал миграционный кризис на границе проявлением неоимперской политики России

«Все отдаем себе отчет о том, что один человек, это Александр Лукашенко, привел специально десятки тысяч человек в Белоруссию, это Александр Лукашенко переносит эти группы людей, мигрантов, специально и иногда силой, у нас есть такая информация, на нашу восточную границу… И это Александр Лукашенко, который несет ответственность за то, чтобы эти люди вернулись в свои страны, туда, где им место», — заявил Моравецкий на заседании Сейма по ситуации на польско-белорусской границе (цитата по «РИА Новости»).
По его мнению, все это часть политики России, которая руководит действиями Лукашенко. «Империальная, неоимпериальная политика России прогрессирует. Мы ясно видим это. Мы наблюдаем эти шаги, они разделены тактически и по времени. Это как раз эта последняя атака (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, который является исполнителем, но его доверитель находится в Москве», — добавил польский премьер.
По мнению Моравецкого, ситуация на польско-белорусской границе — это «срежиссированное действо, цель которого состоит в нарушении границ Польши, в том, чтобы посеять хаос, как в Польше, так и в ЕС».
«Безопасность нашей восточной границы очень жестоко нарушается. Это исключительная ситуация, первая за 30 лет», — добавил он (цитата по ТАСС).
Александр Лукашенко заявил, что не хочет как-либо оступиться и невольно вовлечь в проблему с мигрантами Россию, потому что это крупнейшая ядерная держава и он «прекрасно понимает, к чему это может привести». Сегодня, 9 ноября, он обсудил ситуацию на границе с президентом России Владимиром Путиным.
Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией продолжается с сентября.
Сопредельные страны обвиняют Белоруссию в оказании давления путем пособничества нелегальным мигрантам. Вчера около 2 тыс. нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, собравшиеся на границе Белоруссии, попытались силой прорваться в Польшу. В Польше их число оценили в 4 тыс.