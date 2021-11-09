Шойгу рассказал о разработке новой зенитной ракетной системы С-550

Шойгу отметил, что Владимир Путин на недавнем совещании «особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО — ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550».
Серия встреч главы государства с руководством оборонного ведомства, а также главами компаний военно-промышленного комплекса прошла в Сочи с 1 по 3 ноября.
На совещании у президента стало известно, что в ближайшее время в войска поставят первый серийный образец С-500. Путин напомнил, что за последние четыре года Вооруженные силы пополнили 25 комплексов С-400, а более 20 комплексов С-300 прошли модернизацию.
С-500 «Прометей» относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля — воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 — около 600 километров.