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9 ноября, источник: © РИА Новости

Шойгу рассказал о разработке новой зенитной ракетной системы С-550

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В России идут работы по созданию новой зенитной ракетной системы С-550, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Каких-либо сведений о новейшей системе он не привел.

Источник: РИА "Новости"

Шойгу отметил, что Владимир Путин на недавнем совещании «особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО — ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550».

Серия встреч главы государства с руководством оборонного ведомства, а также главами компаний военно-промышленного комплекса прошла в Сочи с 1 по 3 ноября.

На совещании у президента стало известно, что в ближайшее время в войска поставят первый серийный образец С-500. Путин напомнил, что за последние четыре года Вооруженные силы пополнили 25 комплексов С-400, а более 20 комплексов С-300 прошли модернизацию.

С-500 «Прометей» относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля — воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 — около 600 километров.

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