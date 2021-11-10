Россия попросила ООН вмешаться из-за проблем с визами у дипломатов в США

«Наша делегация на протяжении более четырех лет сталкивается с проблемами, вызванными ненадлежащим исполнением государством пребывания своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях», — сказал дипломат на заседании комитета.
Он напомнил о систематических отказах во въездных визах как для сотрудников постпредства России при ООН, так и для делегатов из Москвы.
Кроме того, Леонидченко рассказал о конфискованной дипломатической собственности и ограничениях на передвижение.
«Проблемы с визами и транспортными ограничениями затрагивают не только российских дипломатов, но и сотрудников Секретариата из числа граждан России. Некоторые из них, успешно прошедшие конкурс на замещение должностей международных служащих, годами не могут въехать в США и приступить к работе. Это фактически равносильно объявлению их “нежелательными лицами”, — указал представитель.
Дипломат напомнил о ситуации с коллективной высылкой в 2017 году «в нарушение положений Соглашения о Центральных учреждениях» целой группы сотрудников постпредства России, аккредитованных при ООН, а не при США.
Как указал Леонидченко, никакой внятной реакции по линии всемирной организации не последовало.
«Несмотря на рекомендации Комитета и Генассамблеи, проблемы, с которыми столкнулась наша делегация, до сих пор не решены. Мы слышим о контактах Секретариата с американскими властями в Вашингтоне, но не видим конкретных результатов», — отметил он.
По словам дипломата, систематический и демонстративный характер нарушений прямо указывает на то, что Вашингтон не собирается выправлять ситуацию не только в «разумные и ограниченные сроки», но и в принципе.
Леонидченко подчеркнул, что Москва «на четвертом году бесплодных дискуссий» должна переходить к действиям и обратиться к генсеку, так как «разговоры явно затянулись».