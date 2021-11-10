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06:44 (мск), источник: © РИА Новости

Россия попросила ООН вмешаться из-за проблем с визами у дипломатов в США

ООН — РИА Новости. Россия обратилась к генеральному секретарю ООН с просьбой незамедлительно начать процедуру арбитража для решения проблемы с выдачей американских виз дипломатам. Об этом заявил российский представитель в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН Сергей Леонидченко. Этот комитет занимается рассмотрением правовых вопросов.

Источник: © РИА Новости

«Наша делегация на протяжении более четырех лет сталкивается с проблемами, вызванными ненадлежащим исполнением государством пребывания своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях», — сказал дипломат на заседании комитета.

Он напомнил о систематических отказах во въездных визах как для сотрудников постпредства России при ООН, так и для делегатов из Москвы.

Кроме того, Леонидченко рассказал о конфискованной дипломатической собственности и ограничениях на передвижение.

«Проблемы с визами и транспортными ограничениями затрагивают не только российских дипломатов, но и сотрудников Секретариата из числа граждан России. Некоторые из них, успешно прошедшие конкурс на замещение должностей международных служащих, годами не могут въехать в США и приступить к работе. Это фактически равносильно объявлению их “нежелательными лицами”, — указал представитель.

Дипломат напомнил о ситуации с коллективной высылкой в 2017 году «в нарушение положений Соглашения о Центральных учреждениях» целой группы сотрудников постпредства России, аккредитованных при ООН, а не при США.

Как указал Леонидченко, никакой внятной реакции по линии всемирной организации не последовало.

«Несмотря на рекомендации Комитета и Генассамблеи, проблемы, с которыми столкнулась наша делегация, до сих пор не решены. Мы слышим о контактах Секретариата с американскими властями в Вашингтоне, но не видим конкретных результатов», — отметил он.

По словам дипломата, систематический и демонстративный характер нарушений прямо указывает на то, что Вашингтон не собирается выправлять ситуацию не только в «разумные и ограниченные сроки», но и в принципе.

Леонидченко подчеркнул, что Москва «на четвертом году бесплодных дискуссий» должна переходить к действиям и обратиться к генсеку, так как «разговоры явно затянулись».

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