Премьер Польши предложил реадмиссию для высылки мигрантов на родину

«Господин депутат Пашик (депутат сейма Кшиштоф Пашик — ред.) спрашивал о реадмиссии. Да, господин депутат. Мы думаем над этим. Это новая концепция, которую мы анализируем в последние дни», — сказал Моравецкий.
По словам польского премьера, в соответствии с этой концепцией «те люди, которые пойманы и находятся в трудной ситуации … если хотят возвратиться в свою страну, мы их транзитом … обсуждаем их транспортирование в польский аэропорт только с той целью, чтобы наступила реадмиссия».
«Однако пока это не так просто, так как страны исхода, а в Польше больше всего мигрантов из Ирака, часто не хотят принимать их обратно, хотя это не соответствует международному праву, так как гражданин страны должен иметь право вернуться в эту страну», — добавил премьер.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.