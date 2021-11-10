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01:29 (мск), источник: ТАСС

Франция с середины декабря сделает ревакцинацию обязательной для продления пропуска

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Дополнительная доза вакцины станет обязательной для продления санитарного пропуска во Франции с 15 декабря для тех, кто прививался до начала массовой вакцинации в конце 2020 и начале 2021 года. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телеобращения к нации.

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Источник: Reuters

«С 15 декабря для продления санитарного пропуска потребуется подтверждение о дополнительной вакцинации», — заявил глава государства, говоря о гражданах старше 65 лет и представителях наиболее уязвимых групп населения, вакцинация которых началась в декабре 2020 года.

«У тех, кто младше 65 лет, защита также начинает ослабевать со временем. С середины декабря кампания по ревакцинации начнется среди людей от 50 до 64 лет», — заявил Макрон.

Глава государства пояснил, что, по данным исследований, через шесть месяцев после вакцинации иммунитет от коронавируса снижается, вот почему необходима повторная вакцинация.

«Если с вашей прививки прошло более полугода, я призываю вас с этого момента идти в аптеки, к лечащему врачу и центры вакцинации», — сказал он.

Также Макрон призвал пройти вакцинацию соотечественников, которые не сделали еще ни одной прививки. «Вакцинируйтесь, чтобы иметь возможность жить нормально. С вакциной вы получите санитарный пропуск, который откроет возможность ходить в рестораны, бары, кино и театры баз тестов ПЦР», — напомнил он.

При этом президент подчеркнул, что «благодаря санитарному пропуску [Франции] удалось сдержать эпидемию».

Ранее Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции в окончательном чтении приняла законопроект, продлевающий действие санитарных мер по борьбе с пандемией коронавируса до июля 2022 года. Он продлевает действие санитарных пропусков на территории страны до 31 июля, однако их применение может варьироваться в зависимости от уровня вакцинации, заболеваемости и загруженности реанимаций в том или ином регионе.

Кроме того, до 15 февраля правительство обязано отчитаться перед парламентом о принятых мерах и их влиянии на уровень заболеваемости по стране.

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