Кабмин поддержал штрафы за сравнение СССР и нацистской Германии

Документом предлагается ввести в кодекс новую статью 13.47 «Нарушение запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».
В качестве наказания за эти действия депутаты предлагают установить для граждан штрафы от 1 до 2 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток; для должностных лиц — штрафы от 1 до 4 тыс. рублей; для юрлиц — штрафы от 10 до 50 тыс. рублей.
Если нарушение будет совершено повторно, то граждане заплатят от 2,5 до 5 тыс. рублей или им грозит арест на 15 суток. Должностные лица отдадут казне от 5 до 20 тыс. рублей или получат дисквалификацию на срок от шести месяцев до года. Юрлицам грозит штраф до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на период до 90 суток.
Политтехнолог Александр Твердов считает тему борьбы с искажением роли СССР во Второй мировой войне актуальной. По его словам, в некоторых западных странах уже сформировалось мнение, что ее выиграли США, и это транслируется по всему миру. Он убежден, что Россия должна защищать свою историю, но не только штрафами, а еще и информационно, более активно рассказывая молодому поколению о событиях того времени. Наказание в 1 или 2 тыс. рублей никого не заставит задуматься, должно быть что-то посерьезнее, резюмировал эксперт.