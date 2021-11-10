Сотрудникам аппарата Госдумы может грозить увольнение за отказ прививаться

Отношение к невакцинированным и не переболевшим ковидом работникам аппарата Госдумы будет более жестким: с ними прекратят служебные отношения. По словам четырех собеседников «Ведомостей», об этом Володин заявил 8 ноября на совете нижней палаты парламента.
«Володин сказал, что контракты не будут заключать с теми государственными гражданскими служащими, у которых нет медотвода, прививки от коронавируса, или с теми, кто переболел более полугода назад, но все равно не вакцинировался, — сказал один из источников. — А если контракты уже заключены, то их расторгнут».
«Среди госслужащих, т. е. сотрудников аппарата и помощников депутатов, непривитых всего 5%, но это тоже много, — указывает один из участников совета Госдумы. — Государство говорит, что надо прививаться, а они создают угрозу для здоровья. Поэтому Володин довольно эмоционально сказал, что будут приняты меры — вплоть до увольнения».
По словам собеседника в аппарате Госдумы, около 30 представлений на помощников к 9 ноября уже получили отказ из-за отсутствия сертификата о вакцинации.
«В аппарате Думы все работники являются госслужащими, размер их зарплаты, условия труда и предъявляемые квалификационные требования регулируются профильным законом. У помощников депутатов условия попроще — как правило, они приходят на срочные трудовые договоры, — отмечает директор Центра мониторинга правоприменения законодательства Павел Склянчук. — При этом они имеют право поступить на госслужбу, но могут и оставаться вольнонаемными, и тогда их фактическим работодателем является не аппарат Госдумы, а сам депутат. Поэтому решение о найме или увольнении человека может быть принято только на основании заявления депутата».
В дальнейшем, возможно, будет пересмотрен подход и к депутатам, следовало из выступления Володина на совете Думы, говорит собеседник «Ведомостей»: «Если они продолжают ходить на работу и не вакцинируются, то они должны делать тесты на коронавирус за свой счет, а не за счет бюджета». Сейчас тестирование проводится в Госдуме — в частности, депутаты тестируются перед неделей пленарных заседаний в воскресенье и понедельник.
Вопрос о том, как в дальнейшем проходить ПЦР-тестирование депутатов, еще будет обсуждаться, продолжает собеседник в аппарате Госдумы.
«Ведомости» направили запрос в управление пресс-службы и информации Госдумы.
После начала пандемии коронавируса Володин был публичным противником перевода депутатов на дистант, это его «политическая позиция», сказал собеседник на Охотном Ряду. В марте 2020 г. Володин отмечал, что говорить о дистанционной работе в такое время неправильно. На время пандемии в Госдуме были введены отдельные ограничения: для работы журналистов, прохода гостей и помощников депутатов на общественных началах.