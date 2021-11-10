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02:24 (мск), источник: ТАСС

В парламенте Белоруссии предлагают лишать гражданства за призывы к санкциям

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель комиссии по национальной безопасности Палаты представителей (нижняя палата) Национального собрания (парламент) Белоруссии Олег Белоконев предложил лишать гражданства за призывы ввести санкции в отношении Минска.

Источник: Reuters

«Ущерб от тех санкций, которые сегодня вводятся против Республики Беларусь по различным направлениям, в том числе и экономические, достаточно велик. Те люди, которые призывают к этому, которые не понимают, что они делают, должны нести ответственность», — заявил депутат во вторник в эфире телеканала ОНТ.

Комментируя принятые во втором чтении изменения в уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за призывы к санкциям, он выразил уверенность, что статьей 361 не ограничится.

«Я думаю, что будет общая конфискация имущества в доход государства, чтобы как-то гасить ущерб, который нанесли эти люди. Ну и, на мой взгляд, в том числе их надо лишать гражданства», — заявил Белоконев.

Нижняя палата белорусского парламента во вторник приняла во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям. Законопроектом вносятся корректировки в статью 361 УК «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Она дополняется таким составом, как «призывы, направленные на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Беларуси, физических и юридических лиц страны».

Законопроектом также ужесточаются меры наказания по данной статье. Действия по ч. 1 будут наказываться ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет, по ч. 2 — лишением свободы на срок от трех до 10 лет, а по ч. 3 — лишением свободы на срок от четырех до 12 лет.

Проект закона теперь должен быть одобрен верхней палатой парламента. Затем документ должен подписать президент Белоруссии.

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