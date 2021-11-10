Варшава предупредила Минск о возможности полного закрытия границы

«В дальнейших сценариях учитывается полное закрытие границы», — сказал он в беседе в порталом Wirtualna Polska.
Представитель правительства Польши добавил, что они направили соответствующую информацию соседнему государству. Отмечается, что такое развитие событий возможно, если белорусские власти «не прекратят свои действия».
При этом он уточнил, что никакой обратной связи по этому вопросу нет.
В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.
Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать поток людей. Прибалты возлагают ответственность за создание миграционного кризиса на белорусов, Минск все обвинения отвергает.
В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии мигрантов, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Оказавшись перед заграждением, они попытались объяснить, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.
Польские силовики их не пропускают, периодически применяя слезоточивый газ. Беженцы разбили лагерь и продолжают предпринимать попытки преодолеть препятствия.
В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.