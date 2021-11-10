В Кремле ответили на вопрос об обязательной вакцинации

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Российской газете» заявил о необходимости сделать иммунизацию от коронавируса обязательной. Он подчеркнул, что для победы над инфекцией нужно, чтобы вакцинировались 70−75 процентов населения.
Представителя российского лидера спросили, могут ли в стране прибегнуть к подобным мерам.
«Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось», — ответил Песков журналистам.
Накануне Санкт-Петербург ввел обязательную иммунизацию от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.