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13:52 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле ответили на вопрос об обязательной вакцинации

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Решений о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в России не принималось, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: © РИА Новости

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Российской газете» заявил о необходимости сделать иммунизацию от коронавируса обязательной. Он подчеркнул, что для победы над инфекцией нужно, чтобы вакцинировались 70−75 процентов населения.

Представителя российского лидера спросили, могут ли в стране прибегнуть к подобным мерам.

«Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось», — ответил Песков журналистам.

Накануне Санкт-Петербург ввел обязательную иммунизацию от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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