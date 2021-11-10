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14:30 (мск), источник: Газета.Ру

В Кремле отреагировали на заявление Польши о планах закрыть границы с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Польши о возможности закрыть границы с Белорусский из-за миграционного кризиса.

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«Мы вчера много говорили на этот счет, была реакция нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ситуация остается крайне напряженной, более того, напряженность нарастает», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в Москве глубоко озабочены этой ситуацией и не отрицают ее важность, однако проблема связана с людьми, с тысячами беженцев, которые не хотят оставаться на белорусской территории и желают попасть на территорию Европейского союза.

Мы помним прецеденты ближнего прошлого, когда европейцы говорили о высших европейских ценностях по обеспечению безопасности таких людей из гуманитарных соображений. Налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа из-за нежелания европейских коллег продемонстрировать приверженность своим ценностям… На этот раз мы такого желания не видим.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Он напомнил, что главное в этой ситуации — будущее мигрантов. Песков подчеркнул, что в Кремле обеспокоены обстановкой на белорусско-польской границе и считают абсолютно неприемлемыми и безответственными слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за происходящее.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что власти страны планируют полностью закрыть границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Позднее пограничная стража Польши сообщила, что 10 ноября зафиксировано около 600 попыток нелегального перехода границы с белорусской стороны, что в два раза больше по сравнению с предыдущим днем.

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