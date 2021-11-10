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14:37 (мск), источник: © РИА Новости

Путин и Меркель обсудили ситуацию на границе Белоруссии и Польши

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель ситуацию с беженцами на границе Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

«Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса… Владимир Путин и Ангела Меркель условились продолжить разговор на данную тему», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран-членов Евросоюза с Минском, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран-членов Евросоюза с Минском», — говорится в сообщении.

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщил в свою очередь представитель кабмина ФРГ.

«Канцлер Меркель сегодня позвонила президенту Путину по поводу ситуации на белорусско-польской границе. Она подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила президента Путина повлиять на это», — заявил представитель кабмина ФРГ.

В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.

Новость
Что происходит на белорусско-польской границе

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил». Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

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