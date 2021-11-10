22:45 (мск), источник: © РИА Новости
Пентагон пообещал России проводить операции «как посчитает нужным»
Пентагон в ответ на заявления РФ о создании США и НАТО группировки в Черном море заявил, что будет проводить операции, как посчитает нужным.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Пентагон в ответ на заявления РФ о создании США и НАТО группировки в Черном море заявил, что будет проводить операции, как посчитает нужным.
На брифинге в Вашингтоне представителя Пентагона Джона Кирби спросили, как он прокомментирует российские заявления о росте военной деятельности США и НАТО в Черном море, включая пролеты самолетов.
«Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке, вы это видели. Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным… Вот сейчас мы говорим, а в Черном море находится пара кораблей флота США. Я думаю, это важный принцип, который надо отстаивать», — сказал Кирби.
США и НАТО создают многонациональную группировку в Черном море, это дестабилизирует ситуацию у границ России, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее заявлению, эти шаги США ведут к созданию многонациональной группировки вооруженных сил и дестабилизируют ситуацию в Черноморском регионе в непосредственной близости от российских границ. Она комментировала информацию о нахождении с 30 октября в акватории Черного моря эсминца с управляемы ракетным оружием Porter ВМС США и прибытие 4 ноября штабного корабля Mount Whitney ВМС США, а также полеты стратегических бомбардировщиков США 6 ноября в 100 километрах от российской границы.