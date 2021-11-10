21:38 (мск), источник: Life.ru
Глава Еврокомиссии подтвердила расширение санкций ЕС и США против Белоруссии
По мнению фон дер Ляйен, ситуация на белорусско-польской границе не миграционный кризис, а попытка Минска дестабилизировать соседей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Евросоюз и США расширят санкции в отношении Белоруссии, под которые подпадут физические и юридические лица. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
«Мы будем расширять наши санкции против Белоруссии очень быстро», — предупредила она, уточнив, что ЕС введёт новые рестрикции против белорусских элементов в начале следующей недели, передаёт агентство Bloomberg.
Также фон дер Ляйен заметила, что и США подготовили санкции, они вступят в силу в начале декабря. Это будет неким ответом власти в республике за организацию «гибридной атаки» на ЕС, уточнила глава ЕК, добавив, что считает ситуацию на белорусско-польской границе не миграционным кризисом, а попыткой Минска дестабилизировать своих соседей.
Ранее агентство Reuters сообщило, что ЕС введёт санкции против 30 юридических и физических лиц Белоруссии. Под ограничения могут попасть глава МИД республики Владимир Макей и другие должностные лица, которые ЕС считает ответственными за создание миграционного кризиса на границе с Польшей.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.