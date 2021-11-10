Зеленский заявил, что поведение России его «не удивляет и не пугает»

Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле заявили об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.
«Наши западные партнеры предоставили данные об активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и увеличении их концентрации… Надеюсь, теперь весь мир четко видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тысяч военных на нашей границе. В то же время, скажем откровенно, такое поведение нашего соседа нас не удивляет и не пугает. Удивляет и пугает то, что это неожиданно стало открытием для некоторых экспертов, журналистов, некоторых блогеров, которые подняли медиа-шумиху», — сказал президент в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.