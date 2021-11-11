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00:14 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД Украины заявил, что Россия «пытается переварить Белоруссию»

По версии Дмитрия Кулебы, ситуация на белорусской границе — «потенциальная линия фронта, которую нельзя недооценивать».

Источник: AFP 2021

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Россия якобы «пытается переварить Белоруссию» в рамках разворачивающейся в Европе «очень сложной игры». С таким утверждением выступил в среду украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

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«Мы все должны понимать, что-то, что сейчас разворачивается в Европе, — это очень сложная игра, в которой много элементов: энергетический кризис, пропагандистские усилия, дезинформация, кибератаки, наращивание военной мощи, попытка России переварить Белоруссию, элементы миграционного кризиса. Мы видим те же болезненные картины, что и в 2016 и 2017 годах в Европе. И в этой сложной игре мы должны оставаться бдительными. Мы должны быть стойкими», — утверждал министр.

По его версии, ситуация на белорусской границе — «потенциальная линия фронта, которую нельзя недооценивать». Кулеба рассказал, что обсудил с Блинкеном «не только сигналы и нарративы, которые должна услышать Россия, но и действия, которые она [скоро] увидит». «И все это делается не для того, чтобы спровоцировать Россию, не для того, чтобы дать ей повод, а чтобы сдержать Россию и лишить ее мотивации прибегать к дальнейшей эскалации», — утверждал глава украинского МИД.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций. По оценкам польских служб, в Белоруссии могут находиться до 15 тыс. мигрантов, 2−4 тыс. из них сейчас находятся в непосредственной близости от польских границ.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник заявила, что обвинения западных стран в том, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза является «гибридной операцией» Лукашенко, являются ложью.

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