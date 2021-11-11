ФСБ раскрыла документы о подготовке Японией нападения на СССР

Обнародование этих материалов приурочено к 73-й годовщине завершения Токийского процесса — Международного военного трибунала для Дальнего Востока над главными японскими военными преступниками. Он проходил с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года, был более продолжительным, чем Нюрнбергский (1945−1946).
ФСБ представила протоколы допросов шести высокопоставленных японских военных преступников, рассказавших о планах Японии начать войну против Советского Союза. Эти документы входят в состав «Особой папки» советской военной контрразведки СМЕРШ, хранящейся в Центральном архиве на Лубянке. Термин «Особая папка» означает высшую степень секретности документов, подлежащих архивации.
Исходя из опыта, полученного органами контрразведки на территории Германии и других стран Восточной и Центральной Европы при розыске нацистских преступников и их пособников, еще во время боевых действий против Японии в августе 1945 года на Дальнем Востоке были созданы специальные оперативные группы в управлениях контрразведки СМЕРШ Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточного фронтов для выявления среди японских пленных тех, кто совершил военные преступления.
Тогда СМЕРШу удалось арестовать бывшего заместителя военного министра Японии генерал-лейтенант Киедзи Томинагу; бывшего начальника штаба Квантунской армии и начальника центрального штаба японо-маньчжурской правительственной организации «Кио-Ва-Кай» генерал-лейтенанта Мицухару Миякэ; экс-начальника центральной Японской военной миссии в Харбине генерал-майора Шуна Акикусу; бывшего начальника разведывательного отдела штаба Квантунской армии полковника Сабуро Асаду; экс-командующего обороной Квантунского укрепленного района генерал-лейтенанта Кендзо Янагиту; бывшего начальника главного полицейского управления Маньчжоу-Го Тосио Хосико.
«Томинага, Миякэ, Янагита, Акикуса, Асада и Хосико дали показания о том, что японское правительство на протяжении многих лет готовило войну против Советского Союза. В 1941 году, по сговору с германским правительством, японцы усилили подготовку к войне, и с этой целью японский генеральный штаб, аналогично плану “Барбаросса”, разработал свой план нападения на СССР, носивший условное название “Кантокуэн”, что в переводе означает “особые маневры Квантунской армии”, — писал начальник Главного управления контрразведки СМЕРШ генерал-полковник Виктор Абакумов в докладной записке советскому правительству 13 февраля 1946 года.
Особым разделом «Кантокуэн», как показал Асада, «предусматривалось с началом войны Японии против Советского Союза проведение в широком масштабе террора и диверсий, в том числе бактериологической, в расположении войск Красной Армии», указывал Абакумов.
Он предложил включить всех шестерых в список японских военных преступников, подлежащих суду Международного военного трибунала в Токио, но власти эту идею не поддержали. В итоге каждый из этой шестерки проходил по отдельному уголовному делу, расследованием которых занимались органы государственной безопасности СССР.