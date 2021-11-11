На Украине запретили фильм с Зеленским в роли Наполеона

Фильм «Ржевский против Наполеона», в котором одну из главных ролей сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский, запрещен к прокату на Украине. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ответ Государственного агентства по вопросам кино.
«Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм “Ржевский против Наполеона” (Россия, 2011, режиссер М. Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года», — цитирует издание ответ агентства.
Прокат фильма запретили после того, как российский артист Юрий Гальцев попал в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Он исполнил в этом фильме эпизодическую роль и в октябре 2015 года попал под украинские санкции.
«Ржевский против Наполеона» — российско-украинская комедия, вышедшая в прокат в 2012 году. Зеленский не только сыграл в ней главную роль, но и был продюсером фильма вместе со своими компаньонами по «95 кварталу» Сергеем и Борисом Шефирами и Андреем Яковлевым, а также российским режиссером и продюсером Сергеем Ливневым.
В 2017 году, задолго до президентских выборов 2019 года, Зеленский резко выступил против запрета сериала «Сваты». Тогда одному из главных исполнителей, российскому актеру Федору Добронравову, СБУ запретила въезд на территорию Украины, а сериал запретили к показу.
«Если вы Служба безопасности Украины — заботьтесь о безопасности Украины, чтобы на улицу можно было ходить, чтобы детям было не страшно. А от “Сватов” пока ни один человек не повесился», — заявил тогда Зеленский.
Через месяц после инаугурации Зеленского в качестве президента Украины СБУ отменила запрет на въезд Добронравова в страну, власти также сняли запрет на показ «Сватов». Уже после отмены запрета на въезд Добронравов несколько раз гастролировал в Крыму, отмечает издание. Обычно это один из главных мотивов для внесения российских артистов в черный список и запрета их выступлений на Украине.