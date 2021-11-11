Власти внесут законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах

Правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок введения в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции, при посещении общественных мест, поездках на поездах и перелетах на самолетах, рассказал РБК источник, участвовавший в подготовке документов, и подтвердил источник в аппарате правительства.
После выхода публикации оперштаб подтвердил подготовку законопроектов.
По словам одного из источников, первый законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». «Это экстренная мера с учетом сложной эпидемиологической ситуации, которая будет действовать до июня 2022 года. Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы, а поправки предусматривают, что в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том, что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом», — объяснил источник РБК, уточнив, что конкретные объекты, на посещение которых вводятся QR-коды, определят главы регионов с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.
В среду в правительстве сообщили, что с 16 ноября те, кто не зарегистрирован на «Госуслугах», смогут получать бумажные сертификаты о вакцинации в МФЦ.
По словам источника РБК, до 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. Но после 1 февраля такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод от прививки.
Законопроект обяжет медицинские лаборатории передавать результаты ПЦР-тестов на портал госуслуг в течение суток, чтобы исключить задержки.
Работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает, говорит источник РБК, на них требование документально подтвержденного иммунитета распространяться не будет.
Для иностранцев, которые привиты незарегистрированными в России вакцинами, порядок посещения общественных мест отдельно установит главный государственный санитарный врач, указал источник РБК со ссылкой на текст законопроекта.
Второй правительственный законопроект вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта, говорят два источника РБК. На междугородных и международных рейсах также вводятся обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или документально подтвержденный медотвод. Предполагается, что проверка QR-кодов будет проводиться при продаже билетов с даты, которую установит правительство. Привитые не зарегистрированными в России вакцинами иностранцы смогут поехать на поезде или полететь на самолете по отрицательному ПЦР-тесту. Для граждан России, не имеющих QR-кодов, такая возможность тоже будет, но до даты, которую в дальнейшем установит правительство, рассказал источник РБК.
По его словам, поправки предусматривают, что те, кто купил билеты, но не сможет ими воспользоваться из-за отсутствия QR-кодов, получат возможность их сдать и вернуть полную сумму в течение 30 дней.
Оба законопроекта готовятся к внесению в Госдуму, вступление в силу будет зависеть от сроков рассмотрения и готовности регионов к введению QR-кодов, говорит источник РБК, участвовавший в подготовке поправок.
Что говорят в транспортных компаниях
РЖД, «безусловно, выполнит все новые требования транспортного законодательства, конкретные детали прорабатываются и будут определяться положениями законодательства», — заявила РБК представитель железнодорожной монополии Екатерина Герасимова, отметив, что подобные меры приняты полгода назад в ряде зарубежных стран — Франции, Турции, ОАЭ и т. д., «там также невозможно приобрести проездной билет без документов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест».
Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин говорит, что если закон будет принят, то «нововведение, связанное с проверкой дополнительных документов, будет реализовано, “Аэрофлот” технологически к этому готов». «Мы предварительно прорабатывали подобные варианты. Обеспечение новых нормативов законодательства технологически реализуемо, внедрение займет какое-то время, но это достаточно короткие сроки», — отметил он, добавив, что оценить влияние ограничений на пассажиропоток можно будет после решения регулятора.
В «Уральских авиалиниях» назвали новые требования закона выполнимыми, сказав, что их внедрение не представляет больших трудностей «ни по срокам, ни по технологии».
На этой неделе крупнейшие транспортные компании страны уже заявляли о готовности к проверке QR-кодов. В частности, об этом сообщали глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов и замгендиректора РЖД Евгений Чаркин. Авиакомпании просили, чтобы проверка QR-кодов происходила не в момент покупки билетов, а при регистрации в аэропорту. При этом глава UTair Сергей Мартиросов предлагал распространить действие системы и на общественный транспорт, а представитель S7 подчеркивал, что проверка QR-кодов при регистрации и посадке на рейс потребует детальной технологической проработки.
Как развивается эпидемия в России
С середины октября число смертей от коронавируса, по данным оперштаба, ежедневно превышает 1000 человек, постоянно устанавливая новые рекорды. 10 ноября оперштаб сообщил, что за сутки зафиксировано 1239 смертей от COVID. Число ежедневных заражений с 21 октября превышает 35 тыс. в сутки, с конца октября неоднократно превышало отметку в 40 тыс заболевших.
Замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова считает, что введение QR-кодов требуется для сохранения динамики снижения заболеваемости и роста числа привитых после нерабочих дней. Но, по ее мнению, сейчас нужно организовать тщательный контроль за работой пунктов и центров вакцинации, выдачей сертификатов. «QR-коды применяются для сохранения здоровья населения, а фальсификация ставит под угрозу жизни», — сказала РБК Руженцова.
Введение QR-кодов для посещения общественных мест сейчас жизненно необходимо, есть пример достаточно положительного зарубежного опыта, уверена замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Есть такие регионы, где на фоне ограничительных мероприятий вакцинация увеличилась в разы. И сразу пошла на убыль заболеваемость», — заключает она.
Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством 10 ноября заявила, что коллективный иммунитет в России желательно довести до уровня 90−95%, однако пока планка остается на уровне не менее 80%.
«Мы с коллегами из регионов давно работаем в этом направлении, но на сегодняшний день видим, что для того, чтобы достичь этого показателя, нам нужно привить еще порядка 22 млн человек, а ревакцинировать еще порядка 9 млн человек», — сказала Голикова. Сейчас уровень коллективного иммунитета в России составляет 48,4%.
«Если те цифры, о которых я сказала, — 22 и 9 — нами в ближайшее время, в ближайший месяц не будут достигнуты, то тогда мы тот темп, который набираем, потеряем, и нам придется снова идти на круг ревакцинации, потому что показатели коллективного иммунитета не будут изменяться из-за того, что у людей, которые в более ранние сроки вакцинировались, подойдет срок ревакцинации», — подчеркнула вице-премьер.
Петр Канаев, Артём Кореняко, Кирилл Сироткин