13:31 (мск), источник: Коммерсантъ
Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по газопроводу Ямал-Европа.
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Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать, прежде, чем говорить.
«Но это их дело. Закроют — пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, “непереваримые” и “неприемлемые” для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад», — сказал господин Лукашенко на совещании с правительством страны (цитата по госагентству БелТА).
В качестве ответа, по словам президента Белоруссии, его страна может закрыться для транзита.
А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта, через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем.
Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз расширит санкции против Белоруссии на следующей неделе. Глава ЕК также сказала, что, насколько ей известно, США также подготовили санкции против Белоруссии, которые вступят в силу в начале декабря.
На границе Белоруссии и ряда стран Евросоюза возник миграционный кризис из-за наплыва нелегальных мигрантов из стран третьего мира. 8 ноября ситуация на белорусско-польской границе обострилась, когда несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Двум группам мигрантов удалось прорваться в Польшу, но их позже задержали.