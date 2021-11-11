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14:28 (мск), источник: РБК

Умер последний белый президент ЮАР Фредерик де Клерк

Занимавший пост президента ЮАР до 1994 года Фредерик Виллем де Клерк умер в возрасте 85 лет от рака.

Источник: AP 2021

Фредерик Виллем де Клерк, бывший президент ЮАР, умер в возрасте 85 лет, сообщает Reuters. О смерти-де Клерка сообщил порталу News24 представитель фонда FW de Klerk Foundation.

«Бывший президент умер этим утром в своем доме во Фресне (пригород Кейптауна. — РБК) после продолжительной борьбы с раком», — рассказал он.

Позднее на сайте FW de Klerk Foundation появилось сообщение о смерти-де Клерка, в котором, в частности, отмечалось, что о времени и месте похорон бывшего президента его семья объявит дополнительно.

Де Клерк занимал пост президента ЮАР в 1989—1994 годах, он последний на сегодняшний день белый, кто был лидером этой страны и внес важнейший вклад в ликвидацию системы апартеида. В соответствии с указом-де Клерка в 1990 году была легализована деятельность партии «Африканский национальный конгресс» (АНК), а затем освобожден из тюрьмы ее лидер Нельсон Мандела, приговоренный в 1964 году к пожизненному лишению свободы. В 1992 году Де Клерк уволил из армии офицеров, которые подозревались в провоцировании насилия в негритянских предместьях (тауншипах), одновременно подписав закон об амнистии всех государственных чиновников, совершивших преступления в период апартеида.

В 1993 году Де Клерк вместе с Нельсоном Манделой был награжден Нобелевской премией мира «за работу по мирному прекращению режима апартеида и за подготовку основы для новой демократической Южно-Африканской Республики».

В 1994 году, после победы АНК на парламентских выборах, Мандела стал президентом ЮАР, а-де Клерк — первым вице-президентом страны и занимал этот пост до 1996 года. В 1997 году-де Клерк покинул пост лидера Национальной партии и объявил об уходе из политики. Манделу он пережил почти на восемь лет — тот умер 5 декабря 2013 года.

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