14:28 (мск), источник: РБК
Умер последний белый президент ЮАР Фредерик де Клерк
Занимавший пост президента ЮАР до 1994 года Фредерик Виллем де Клерк умер в возрасте 85 лет от рака.
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Фредерик Виллем де Клерк, бывший президент ЮАР, умер в возрасте 85 лет, сообщает Reuters. О смерти-де Клерка сообщил порталу News24 представитель фонда FW de Klerk Foundation.
«Бывший президент умер этим утром в своем доме во Фресне (пригород Кейптауна. — РБК) после продолжительной борьбы с раком», — рассказал он.
Позднее на сайте FW de Klerk Foundation появилось сообщение о смерти-де Клерка, в котором, в частности, отмечалось, что о времени и месте похорон бывшего президента его семья объявит дополнительно.
Де Клерк занимал пост президента ЮАР в 1989—1994 годах, он последний на сегодняшний день белый, кто был лидером этой страны и внес важнейший вклад в ликвидацию системы апартеида. В соответствии с указом-де Клерка в 1990 году была легализована деятельность партии «Африканский национальный конгресс» (АНК), а затем освобожден из тюрьмы ее лидер Нельсон Мандела, приговоренный в 1964 году к пожизненному лишению свободы. В 1992 году Де Клерк уволил из армии офицеров, которые подозревались в провоцировании насилия в негритянских предместьях (тауншипах), одновременно подписав закон об амнистии всех государственных чиновников, совершивших преступления в период апартеида.
В 1994 году, после победы АНК на парламентских выборах, Мандела стал президентом ЮАР, а-де Клерк — первым вице-президентом страны и занимал этот пост до 1996 года. В 1997 году-де Клерк покинул пост лидера Национальной партии и объявил об уходе из политики. Манделу он пережил почти на восемь лет — тот умер 5 декабря 2013 года.