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16:18 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны заявило о росте военной активности в Черном море

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Черном море значительно увеличилась военная активность США и их союзников по НАТО, сообщило Минобороны России.

Источник: U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison

Прежде всего это касается действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации, уточнили в ведомстве.

«За последние сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России четыре разведывательных самолета НАТО», — говорится в сообщении министерства.

Два базовых патрульных самолета P-8А Poseidon, а также разведчики U-2S и RC-135 совершили полеты над северо-западной и центральной частями Черного моря.

Кроме того, британский RC-135 с 12:00 до 15:00 попытался подлететь к российской границе в районе юго-западной части Крыма.
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Для контроля за его действиями в воздух поднялся истребитель Су-30 ВКС России из состава дежурных сил. Он приблизился к самолету ВВС Великобритании на удалении около 30 километров от государственных рубежей. После этого RC-135 изменил курс в направлении от полуострова.

В Минобороны также заявили, что флагман Шестого флота США Mount Whitney и эсминец Porter — ранее прибывшие в Черное море для военных учений — продолжают движение в западную часть акватории.

«Контроль за действиями американских кораблей ведут крейсер “Москва” и фрегат “Адмирал Эссен” Черноморского флота», — добавили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что расценивают подобные «внеплановые учения» как «абсолютно неспровоцированные Россией агрессивные действия США».

Такое поведение создает «угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности», указали в министерстве.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи рубежей страны, в частности в Черном море, заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции так и не последовало. В ведомстве считают, что США пытаются создать группировку войск у границ России, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Штаты изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.

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