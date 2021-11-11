Парламент Чечни предложил запретить упоминание в СМИ национальности преступников

Законопроектом, автором которого стал председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, предлагается установить административную ответственность за распространение таких сведений.
В парламенте подчеркнули, что установление запрета обусловлено «необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира» на территории России.
Ее распространение расценивается как «оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности», отметили в парламенте.
Авторы законопроекта подчеркнули, что в многонациональной и многоконфессиональной России каждое «необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва и привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям» для всей страны.
Неурегулированность вопроса с размещением провокационных материалов в СМИ, содержащих отрицательную эмоциональную оценку, приводит к негативным последствиям, подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что между главредом МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян и главой Чечни Рамзаном Кадыровым произошел спор в соцсетях в связи с избиением россиянами из Закавказья мужчины в Новой Москве на глазах его четырехлетнего сына. Симоньян заявила, что «все приезжие допрыгаются и в стране введут строгач», и она говорит это «как лицо кавказской национальности и приезжая в одном флаконе». Кадыров в свою очередь призвал не дискриминировать уроженцев Кавказа в прессе. Симоньян же в ответ заявила, что если проблему замалчивать, она только усугубляется.