Член СПЧ Сванидзе прокомментировал возможность закрытия «Мемориала»: «Абсолютная дикость»

Согласно официальному заявлению организации, иск будет рассмотрен Верховным судом 25 ноября. В вину «Мемориалу» вменяется систематическое нарушение закона «Об иностранных агентах». В случае, если иск будет удовлетворён, деятельность центра официально окажется вне закона. Чем может обернуться для России закрытие центра «Мемориал», «МК» узнал у члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николая Сванидзе.
В России может стать ещё одной правозащитной организацией меньше. В рамках борьбы с иноагентами, которую развязала прокуратура и другие органы государственной власти, в ближайшее время может быть ликвидирован правозащитный центр «Мемориал». В организации получили уведомление от Верховного суда, согласно которому Генеральная прокуратура подала иск о ликвидации международного «Мемориала».
Организации вменяется систематическое нарушение закона об иностранных агентах. Речь идёт о том, что «Мемориал» не сопровождает свои материалы подписью «Данный материал создан лицом, выполняющим функции иностранного агента».
В случае, если иск будет удовлетворён, старейшая в России правозащитная организация будет вынуждена прекратить свою деятельность. Судебное заседание по иску Генеральной прокуратуры назначено на 25 ноября. На сайте «Мемориала» было опубликовано официальное обращение организации. Правозащитники заявляют, что закон «Об иноагентах» был «изначально задуман как инструмент расправы с правозащитными организациями».
По мнению Николая Сванидзе, возможное закрытие «Мемориала» может нанести удар по репутации России на международном уровне. Как отметил Сванидзе в разговоре с «МК», у Генеральной прокуратуры имеются исключительно формальные основания для закрытия старейшей в России правозащитной организации.
— Абсолютная дикость. Совершенно неизвестно чем мотивировано это решение. Есть формальные основания, но детали неизвестны никому. Дело в том, что «Мемориал» — это не некое случайное физлицо. Это старейшая российская правозащитная организация с очень высоким международным авторитетом, даже если есть формальные основания для её закрытия — это очень необдуманное решение. Принять такое решение — это в общем подставлять страну под очень сильные и мотивированные намёки со стороны мирового сообщества на тему ситуации с правами человека у нас в стране.
— С чем связана такая волна запретов, которая в последнее время обрушилась на и без того немногочисленные в России правозащитные организации?
— Я связываю это с деятельностью силовых структур, которые на мой взгляд выполняют функции, которые выходят за пределы их полномочий. Которые получили избыточную власть в стране и расширительно толкуют свои полномочия и свою юрисдикцию.
— Существует мнение, что правозащитные организации, такие как «Мемориал» — своей деятельностью вредят российской государственности.
— Это полный бред. «Мемориал» — это общество, которое заботится о нашей истории, заботится о нашем государственном общественном глобальном авторитете. О нашей государственной репутации. Поэтому закрывать их — это нанести очень сильный удар по нашей государственной репутации на международном уровне.
Инициативная группа «Мемориал» была создана в 1987 году, для увековечивания памяти и возведения памятников жертвам политических репрессий в России. В 1991 году был создан правозащитный центр «Мемориал», в задачи которого входит «организация и координация правозащитной работы общества “Мемориал”». В апреле 2013 года Генеральная прокуратура провела проверку деятельности центра, по результатам которой «Мемориал» был признан иностранным агентом. Правозащитники неоднократно критиковали закон «Об иноагентах», называя его политически ангажированным.
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