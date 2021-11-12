Bloomberg: США предупредили ЕС о возможном вторжении России на Украину

По данным Bloomberg, у США есть информация о «возможной военной операции» со стороны России. Источники агентства сообщили, что эти опасения подкреплены «общедоступными доказательствами». При этом подробности Вашингтон европейским партнерам пока не раскрыл.
В свою очередь, источник Bloomberg, близкий к Кремлю, сообщил, что Россия не намерена начинать войну с Украиной, однако хочет показать готовность к применению силы в случае необходимости. Еще один собеседник агентства заявил, что наступление «маловероятно».
Дмитрий Полянский опроверг публикацию Bloomberg: «Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета» (цитата по «РИА Новости»). По его словам, угрозы, наоборот, исходят со стороны Украины и США, корабли которых «очень провокационно» действуют в акватории Черного моря.